В Чечне идет "зачистка" ближайшего окружения Кадырова - СМИ

Эти выдумки зашкаливают - Кадыров.

Вот уже несколько месяцев в Чеченской Республике по нарастающей продолжаются репрессии против членов близкого круга Рамзана Кадырова. В местах незаконного лишения свободы, в подвалах "секретных тюрем", содержатся от нескольких дней до недель и даже месяцев не только высокопоставленные чеченские чиновники, но и их родственники, охранники и ближайшее окружение. Об этом говорится в материале "Новой Газеты".

У задержанных под пытками получают информацию о нелегальных бизнесах, описывают и отбирают практически все имущество. Тех, кого выпускают, обязывают заплатить в Фонд им. Ахмата Кадырова многомиллионные пожертвования.

Зачистки ближнего круга начались в первых числах августа, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, который, по данным издания, в телефонных разговорах с разными людьми открытым текстом и максимально неполиткорректно высказал все, что он думает о Рамзане Кадырове и его семье.

После Темирбаева силовики задержали министра МЧС Руслана Яхъева, бывшего министра лесного хозяйства Дикмагомеда Мулаева, бывшего вице-премьера по социальному блоку, односельчанина и друга старшего Кадырова Халида Вайханова.

Источники издания также сообщили о задержании свояка Кадырова - начальника ГИБДД МВД Шамхана Денилханова. Однако супруга главы Чечни заступилась за него. Кроме этого в мессенджерах и социальных сетях распространялась информация о задержании первого заместителя министра МВД Апти Алаудинова. Однако на следующий день Алаудинов снял видеоопровержение.

Позднее сам Рамзан Кадыров прокомментировал статью о "зачистке".

- Эти выдумки зашкаливают. Их авторы знают, что это тысячепроцентная ложь! - заявил Кадыров.

Он добавил, что в Грозном никто и никому не наступает на ногу, также в регионе нет разбоя и преступности и люди спокойно гуляют после полуночи на улицах.

Кадыров высказал мысль, что кому-то это "стало костью в горле" и эти силы при помощи "обслуживающих их СМИ" ведут целенаправленную компанию на создание отрицательного имиджа Чечни.

Он посетовал, что как только слегка захворал, сразу в СМИ появилась дезинформация о том, что в аэропорту стоит санитарный самолет, а тяжело больного Кадырова доставляют в московскую больницу. По словам главы Чечни, эти публикации испугали его семью.

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