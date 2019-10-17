Петицию против Соловьева массово подписывают в Сети

Журналист заверил, что никогда не хотел, не просил и не подавал документы на какое-либо иностранное гражданство.

Около 50 тысяч человек подписали петицию с требованием не допустить получение российским телеведущим Владимиром Соловьевым итальянского гражданства. Опубликованное на Change.org обращение на итальянском языке сделал православный священник-эмигрант отец Сергий, пишет Lenta.ru.

Он призвал итальянцев "не дать российскому "Геббельсу" итальянское гражданство". В тексте петиции говорится о том, что Соловьев, на деньги, полученные от трансляции пропаганды, купил две виллы рядом с озеро Комо и хочет устроить свою жизнь там.

- Мы просим вас помочь, чтобы этот пропагандист потерял возможность приезжать в вашу страну и сеять хаос в вашем обществе, - подчеркнул отец Сергий. По его словам, ведущего необходимо внести в "список Магнитского", подразумевающий санкции для россиян, предположительно, причастных к нарушению прав человека, и запретить ему въезд в ЕС и США. Обращение адресовано в том числе властям провинции Комо.

Позднее Соловьев заявил НСН, что язык, которым пользуется автор петиции, "вряд ли соответствует языку священников". Как уточнил ведущий, ему "жалко" отца Сергия, так как он "впал в прелесть".

Журналист заверил, что никогда не хотел, не просил и не подавал документы на какое-либо иностранное гражданство.

- Я родился гражданином СССР, потом стал гражданином России - им и остаюсь, - заключил Соловьев.

22 июля оппозиционер Алексей Навальный опубликовал фотографию документа Соловьева. Из него следует, что он и пятеро детей имеют вид на жительство в Италии. Журналист на это ответил, что он является гражданином России, а статус не дает ему права на итальянское гражданство и на работу в этой стране.

Соловьев и ранее был героем расследований Навального. В 2017 году сообщалось о первой вилле ведущего на озере Комо в Италии. Вторая, стоимостью свыше миллиона евро, была обнаружена в январе 2019 года. Телеведущий заявлял, что никогда не скрывал своего богатства и что приобрел недвижимость в Италии, поскольку "она дешевле, чем на Рублевке".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!