Жена офицера записала видеообращение к Токаеву

В ВКО прибыла специальная следственная группа Генеральной прокуратуры.

В Сети появилось видеообращение жены бывшего заместителя начальника учреждения ОВ 156/2 по воспитательной работе Таланта Амантаева. Женщина говорит, что ее супруг хотел покончить жизнь самоубийством, передает YK-news.kz.

В видеообращении Асем Амантаева говорит, что 14 октября ее муж пытался повеситься. Она успела спасти супруга, но он находится в коме.

Талант Амантаев, по версии его жены, не выдержал психологического давления, которое оказывается на него в рамках расследования факта гибели осужденного Кондратенко. Женщина считает, что ее муж преступлений не совершал, и просит президента защитить его.

Напомним, расследование в учреждении максимальной безопасности ОВ 156/2 началось после того, как 18 июня в камере специального режима был найден повешенным осужденный Андрей Кондратенко. По этому факту было возбуждено уголовное дело, а Талант Амантаев в рамках дисциплинарного взыскания понижен в должности.

Сестра погибшего осужденного Ирина Никифорова не согласилась с предварительной версией - суицид.

Девушка обратилась к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой об объективном и беспристрастном расследовании происшедшего. В область прибыла специальная следственная группа Генеральной прокуратуры.

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