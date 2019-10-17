Малефисента 2: Владычица тьмы – Хотели как лучше, а получилось…

Рецензия на новый фильм с Анджелиной Джоли.

В казахстанский прокат вышел фильм "Малефисента 2: Владычица тьмы". Корреспондент Zakon.kz уже посмотрел картину на специальном предпоказе в Алматы и остался не в восторге от увиденного.

Блистательная актриса Анджелина Джоли сейчас переживает не лучшие времена. После трудного развода с Брэдом Питтом 44-летняя кинозвезда выглядит вовсе не так уж привлекательно и гораздо старше своих лет. Поклонники также заметили, что две звезды "Малефисенты 2" Энджи и Мишель Пфайфер в обычной жизни рядом выглядят как одногодки, в то время как последней в апреле исполнился 61 год. Джоли не скрывала, что развод отнял у нее много сил и нервов, и заявляет, что замуж больше — ни ногой. К слову, Анджелина и Брэд начали бракоразводный процесс аж в 2016 году, а официально стали свободными лишь в апреле этого года.

Отразились ли события в личной жизни Анджелины Джоли на ее героине Малефисенте, сказать сложно. Но по совпадению или нет, авторы второй части "Малефисенты" задвинули ее героиню на второй план, а на первый вышла ее соперница, как по сюжету, так и на съемочной площадке, — королева Ингрид. Хотя, в первом фильме, вышедшем в прокат в 2014 году, Анджелина и ее героиня, несомненно, играла главную роль.

Сюжет

Действие второй части истории про Малефисенту происходит через несколько лет после того, что было в первой части. Принцесса Аврора живет на Болотах, правит волшебным королевством, ее окружают сказочные существа, все ее очень любят и уважают, за ней присматривают три милые феи Нотграсс, Флитл и Фислвит и могущественная крестная – фея Малефисента (Анджелина Джоли). Принц Филипп (Харрис Дикинсон), с которым в первой части Аврора познакомилась незадолго до своего дня рождения, делает ей предложение руки и сердца, но Малефисента не очень рада этому, поскольку на своем опыте знает, как люди коварны. Тем не менее, ради приемной дочки она соглашается на знакомство с родителями Филиппа – королевой Ингрид (Мишель Пфайффер) и королем Джоном (Роберт Линдсей). Однако, здесь ее и Аврору ждет масса неприятных сюрпризов.

Зарубежные критики дали негативные отзывы о второй части, назвав самыми большими злодеями создателей фильма, которые нарушили каноны киностудии Disney. И после просмотра фильма на предпоказе в Алматы мы убедились, что отчасти наши зарубежные коллеги правы.

"В нем нет ничего, кроме ярких актерских работ"

Понять режиссера Хоакима Роннинга и авторов сценария можно: создатели "Малефисенты 2" хотели подарить сказке необычный поворот сюжета, что-то новое, но кажется, что переусердствовали. В итоге в сюжете такой масштабной сказки временами заметны явные дыры, нестыковки, да и в целом сюжет становится предсказуемым уже после первых 10 минут, поэтому раскрытия их мотивации в финале можно и не дожидаться: тут и так все понятно. Из-за этого за яркими цветами и вспышками сюжетных твистов прячется одна и та же рабочая схема.

Идея феминизма, когда из всех щелей зрителю кричат о том, что "сильная независимая женщина рулит" и "женщинам не нужны никакие принцы, они и сами справятся", во второй части истории про Малефисенту заметны еще сильнее, чем в первой. Мужчин представили ну совсем уж никакими, будто бы они и вправду мыслят как дети и ничего не понимают в этом мире. И здесь тоже возникает немало вопросов к сценаристам, а нужно ли бы вот так укатывать в асфальт сильную половину человечества.

Одним из главных плюсов фильма, несомненно, является актерская игра. Несмотря ни на что, Анджелина Джоли выглядит изумительно, играет не менее замечательно, как и Мишель Пфайффер. Их мастерством перевоплощения, вживания в образ нужно просто наслаждаться, это большое счастье, что мы с вами можем видеть новые работы этих по-настоящему профессиональных актрис. Что касается спецэффектов, то здесь не все так идеально, как с актерской игрой. Да, волшебный мир нарисован восхитительно, визуальные эффекты местами тоже смотрятся неплохо, но вот экшна в боевых сценах немного не хватило. Драки выглядели слишком постановочно и не всегда убедительно,

И вроде бы в сюжете фильма есть все для хорошей кульминации, но почему-то эмоционально она не ощущается, нет вот этого всплеска эмоций, облегчения после сильного чувственного напряжения, которое обычно возникает у зрителя в результате катарсиса.

"Малефисента 2" больше похожа на нелепо написанный, эмоционально неискренний фильм, и хотя Анджелина Джоли так же превосходна, как и всегда, создатели фильма понятия не имеют, что с ней делать. В фильме есть интересные фрагменты, которые сами по себе интересны, но не всегда подходят друг другу, и в этом главная проблема картины. Сценарий сильно проигрывает первой части ленты, вышедшей пять лет назад, поэтому смотреть продолжение истории скучно, и остается лишь наслаждаться изумительным визуальным рядом.

Альберт Ахметов

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