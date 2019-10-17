Гражданин Таджикистана осужден на 15 лет за нападение на полицейского в России
Подсудимый вину признал частично.
Фото : novostipmr.com17 октября 2019, 10:15
Гражданин Таджикистана получил 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за нападение на полицейского и попытку сбыта наркотиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт прокуратуры Башкортостана.
- В сентябре 2018 года обвиняемый, находясь под оперативным наблюдением, размещал в одном из гаражных кооперативов города Дюртюли наркотические средства в тайники. При задержании злоумышленник, пытаясь скрыться, нанес несколько ножевых ранений сотруднику полиции, в том числе в грудь и живот. Преступные действия нападавшего были пресечены подоспевшим коллегой раненого, - говорится в сообщении.
25-летний гражданин Таджикистана признан виновным по двум статьям: покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
- Подсудимый вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - отметили в ведомстве.
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