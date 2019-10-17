25 казахстанских вузов реорганизованы в некоммерческие акционерные общества
Основным предметом их деятельности определено предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования.
Постановлением Правительства РК от 11 октября 2019 года "О некоторых вопросах высших учебных заведений Министерства образования и науки Республики Казахстан" 25 казахстанских вузов реорганизованы из республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (РГП) в некоммерческое акционерное общество (НАО) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, передает Zakon.kz.
В их числе:
Актюбинский государственный региональный университет имени К. Жубанова;
Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина;
Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова;
Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова;
Таразский государственный педагогический университет путем слияния и преобразования в установленном законодательством Республики Казахстан порядке с Таразским региональным университетом имени М.Х. Дулати;
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева;
Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева;
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата;
Павлодарский государственный педагогический университет;
Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова;
Атырауский государственный университет имени Халела Досмухамедова;
Государственный университет имени Шакарима города Семей;
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова;
Карагандинский государственный индустриальный университет;
Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова путем слияния и преобразования в установленном законодательством порядке в НАО "Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова";
Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова;
Карагандинский государственный технический университет;
Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова;
Рудненский индустриальный институт;
Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова;
Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова;
Казахский национальный женский педагогический университет;
Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева;
Казахский национальный педагогический университет имени Абая.
При этом основной вуз страны - Казахский национальный университет имени аль-Фараби и его дочерние госпредприятия "Научно-исследовательский институт новых химических технологий и материалов", "Научно-исследовательский институт математики и механики", "Научно-исследовательский институт проблем биологии и биотехнологии", "Научно-исследовательский институт проблем экологии", "Центр физико-химических методов исследования и анализа", "Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики", "Научно-технологический парк" и "Национальная нанотехнологическая лаборатория открытого типа" путем слияния и преобразования - в НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби".
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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