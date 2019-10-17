Более миллиона бизнесменов освободят от налогов

В этом случае потери местных бюджетов составят 108 млрд тенге, но эти потери будут возмещены за счет трансферта общего характера.

Почти весь микро- и малый бизнес, а это 1 млн 236 тысяч субъектов, будет освобожден в течении трех лет от уплаты налогов на доходы. Об этом сообщил в кулуарах Сената Парламента РК первый вице-премьер – министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент Zakon.kz.

- У нас субъектов микро- и малого бизнеса 1 млн 308 тысяч. Из них 1 млн 236 тысяч используют специальный налоговые режимы. Что это такое? Это работа по патенту, это по упрощенной декларации, где они платят 2 или 3% от общего их дохода. Вот эти лица теперь будут освобождены от уплаты налогов на доходы на три года, - пояснил Смаилов.

Он уточнил, что такое решение обсуждено и поддержано на последнем совещании с Президентом РК.

В то же время на пленарном заседании Сената глава ведомства рассказал, что за последнее время наблюдается положительная тенденция роста количества субъектов микро- и малого бизнеса.

- Действительно динамика положительная имеется. У нас на сегодня доля малого и среднего бизнеса составляет 28,7% к ВВП. Перед нами стоит задача к 2025 году увеличить эту долю до 35%, а к 2050 году до 50%. Мы наблюдаем рост налогов по этому сектору - в следующем году - это будет чуть более 400 млрд тенге. КПН от малого среднего бизнеса, как вы помните, мы передаем этот вид налогов в базу местных бюджетов с 2020 года. И, я считаю, что это одна из важных реформ, поскольку это будет стимулировать акимов максимально развивать бизнес, поскольку эти налоги будут оставаться в местных бюджетах, - указал министр.

При этом он уточнил, что от освобождения микро- и малого бизнеса потери местных бюджетов составят 108 млрд тенге, но эти потери будут "полностью возмещены за счет трансферта общего характера", то есть субвенций из республиканского бюджета.

- То есть местные бюджеты в итоге потерь никаких не понесут. Мы в рамках трансфертов общего характера, которые мы вносим на трехлетний бюджет, это уже предусмотрели, - заключил Смаилов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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