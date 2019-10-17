16-летним подросткам могут разрешить самостоятельно ходить к психиатрам

Это консультации специалистов, психиатров, мы спустили до 16 лет, чтобы подросток мог самостоятельно принимать решение, получать консультации медработников, - сообщил Биртанов.

Подросткам с 16 лет предлагается разрешить посещать врачей и психиатров для получения необходимой квалифицированной помощи, сообщил на обсуждении проекта кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения в мажилисе министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

В конце 2018 года Минздрав выступил с предложением о том, чтобы несовершеннолетние казахстанцы с 16 лет смогли без получения соответствующего разрешения родителей получать медицинские услуги, в том числе и аборты. По мнению ведомства, это может способствовать снижению числа ранних родов.

- Эта норма, касательно прав наших граждан на медпомощь, бурно обсуждалась. И мы по всем медуслугам, за исключением абортов оставили, что в 18 лет человек совершеннолетний сам может принимать решения по абортам. Поскольку было бурное обсуждение и общественность, мы понимаем, не готова. Но все остальные – это консультации специалистов, психиатров, мы спустили до 16 лет, чтобы подросток мог самостоятельно принимать решение, получать консультации медработников, - сообщил Биртанов.

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Он добавил, что зачастую из-за того, что достаточно большое количество молодежи вступает в ранние сексуальные отношения, и в том числе подвержены болезням передаваемым половым путем, инфекционным болезням и не могут получить индивидуальную консультацию врача.

- Совершают какие-то поступки, самолечением занимаются и так далее, вплоть до суицидальных попыток. Даже если у человека есть какие-то проблемы психологические он не может прийти к психологу или психиатру без родителей. Потому в отношении каких-то базовых медуслуг эту планку спустили до 16 лет, - объяснил министр.

Также глава Минздрава попросил депутатов в вопросе антиалкогольной и антитабачной пропаганды поддержать предлагаемые изменения в кодекс, так как не все рекомендации в процессе обсуждения были поддержаны.

- Что касается алкоголя, давайте пообсуждаем в этой части. Наверно, нам нужно в целом усиливать антиалкогольную, антитабачную пропаганду. Мы многие нормы предлагали, к сожалению, не все они были поддержаны, в том числе у нас было бурное обсуждение в рамках правительства, поскольку есть экономическая сторона и НПП, которая защищает интересы бизнеса. Но те нормы, которые сегодня вошли, мы просим их поддержать, - заключил Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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