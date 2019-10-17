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Карина Абдуллина показала своего мужа

Я состою в законном браке, - сообщила певица.

Фото : Instagram17 октября 2019, 13:58

Певица Карина Абдуллина, известная по дуэту Мюзикола, чтобы исключить, наконец, все домыслы, догадки и небылицы, которые витают вокруг ее личной жизни уже много лет, решила поделиться подробностями своего семейного положения, передает Zakon.kz.

Долгие годы Карина и ныне покойный гитарист Булат Сыздыков дуэтом выступали по всей стране и за ее пределами, с творчеством Мюзиколы не знаком разве что человек, не живший в Казахстане последние лет 30. Тем не менее, Мюзикола была всего лишь творческим дуэтом Карины и Булата, а вот о реальном спутнике жизни Абдуллиной практически ничего не было известно.

- Мне приятно ежедневно получать сообщения с признаниями в любви, предложениями пойти на свидание и выражением восхищения моей красотой и моими талантами! Я отвечаю всем адекватным людям, благодарю их и ценю всех своих поклонников, но моё сердце принадлежит только одному мужчине. Я состою в законном браке. Мой супруг - замечательный человек, по профессии он врач, у нас растёт сын Альберт. Наша семья интернациональная - в жилах супруга течёт иранская и испанская кровь, в моих - татарская и русская. Мы - настоящая казахстанская семья, мы любим друг друга, свою родину и желаем всем вам радости и душевной гармонии! Всем спасибо за любовь, - написала Карина Абдуллина в своем Instagram.

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Дорогие друзья! Чтобы исключить, наконец, все домыслы, догадки и небылицы, которые витают вокруг моей личной жизни уже много лет, я хочу лично поделиться с вами подробностями своего семейного положения. Мне приятно ежедневно получать сообщения с признаниями в любви, предложениями пойти на свидание и выражением восхищения моей красотой и моими талантами! Я отвечаю всем адекватным людям, благодарю их и ценю всех своих поклонников, но моё сердце принадлежит только одному мужчине. Я состою в законном браке. Мой супруг - замечательный человек, по профессии он врач, у нас растёт сын Альберт. Наша семья интернациональная - в жилах супруга течёт иранская и испанская кровь, в моих - татарская и русская. Мы - настоящая казахстанская семья, мы любим друг друга, свою родину и желаем всем вам радости и душевной гармонии! Всем спасибо за любовь! ❤️???????? #каринаабдуллина

Публикация от Karina Abdullina (@musickara) 16 Окт 2019 в 10:03 PDT


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