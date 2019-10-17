Биртанов о летальных случаях от кори: В основном это были дети

Глава Минздрава отметил, что из-за отказа родителей вакцинировать своих здоровых детей, они заражаются корью и погибают.

Из-за роста заболеваемости корью было 15 летальных случаев, из которых в основном были дети, сказал в кулуарах мажилиса министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- С прошлого года был подъем заболеваемости корью. Связано это было, в основном, с проникновением каких-то новых штаммов. Было 15 летальных исходов. В основном это как раз были дети, у которых были противопоказания. В данном случае дети пострадали от того, что у нас есть большая неиммунная прослойка. То есть люди, которые не вакцинированы. Среди них инфекция распространяется, - сказал Биртанов.

Министр добавил, что из-за случаев отказа родителей вакцинировать своих здоровых детей, они могут заразиться.

- В первую очередь страдают незащищенные дети. В том числе и те дети, родители которых отказались от вакцинации. Точечно невозможно это все предсказать: заразится - не заразится. Поэтому весь мир проводит массовую вакцинацию. Только массовая вакцинация позволяет удерживать уровень иммунной прослойки, которая безопасна, - объяснил глава Минздрава.

Он напомнил, что в проекте Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения предусмотрена обязательная вакцинация всех детей при поступлении в детские сады и ограничение допуска непривитых детей в дошкольные учреждения.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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