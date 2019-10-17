Раимкулова доложила Токаеву о мерах по развитию туризма
Также ему была представлена информация о деятельности министерства в сфере архивного дела, языковой политики.
Фото : akorda.kz17 октября 2019, 15:35
Глава государства принял министра культуры и спорта Актоты Раимкулову, передает Zakon.kz со ссылкой официальный сайт Президента РК.
- Министр культуры и спорта доложила главе государства о ходе исполнения ранее данных поручений, в частности, по улучшению социального положения деятелей культуры и спорта, развитию отечественного туризма. Кроме того, была представлена информация о деятельности министерства в сфере архивного дела, языковой политики, - говорится в сообщении.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить начатую работу, эффективно реализуя поставленные задачи.
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