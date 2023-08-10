Токаеву доложили о популяризации казахстанских сериалов и повышении медиаграмотности
Как сообщили в пресс-службе Акорды 10 августа, министр представил президенту отчет о работе ведомства в сферах информации, общественного развития, религии и межэтнических отношений, гражданского общества, молодежной и семейной политики.
Дархана Кыдырали отметил, что министерство уделяет особое внимание производству отечественных телесериалов и популяризации их за рубежом. Также акцент делают на повышении медиаграмотности и активизации сотрудничества с гражданским сектором.
"Президент подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия с институтами гражданского общества на всех уровнях, а также указал на важность широкого обсуждения с общественностью актуальных вопросов", – говорится в сообщении пресс-службы Акорды.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил Дархану Кыдырали обеспечить эффективную реализацию программ в области молодежной политики, уделить особое внимание работе религиозных объединений и межэтническим отношениям.
Ранее Дархан Кыдырали прокомментировал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе.