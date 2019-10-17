Шуметь с 20 часов вечера до 9 часов утра могут запретить в Казахстане

Такое предложение внес министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Внести изменения в статью административного кодекса о нарушении тишины предложил министр здравоохранения Елжан Биртанов, выступая на презентации новой редакции проекта Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", сообщает Zakon.kz.

- Пересмотрена статья 437 Нарушение тишины. Вместо "с 23 до 6 часов утра" предлагается "с 20 до 9 часов утра", – говорится в докладе главы Минздрава.

Также отмечено, что нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, предлагается запретить с 22 до 6 часов утра в будние, и с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни.

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