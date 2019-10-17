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Лондон и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября.

Фото : 5.ua17 октября 2019, 17:15

Переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли компромисса по Brexit, сообщает РИА Новости.

При этом подробности пока не приводятся.

- Когда есть воля, есть и договоренность — и у нас она есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Соединенного Королевства <...>. Я рекомендую саммиту принять эту сделку, — написал в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Британский премьер Борис Джонсон подтвердил эту информацию и призвал парламент поддержать документ.

- Мы достигли отличного нового соглашения <...>. Теперь парламент должен обеспечить в субботу Brexit, чтобы мы могли заняться другими приоритетными вопросам, такими как стоимость жизни, Национальная служба здравоохранения, преступность и экология, — прокомментировал он в Twitter.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. В субботу парламент страны, как ожидается, проголосует по новому соглашению. Основным камнем преткновения стал вопрос об ирландской границе.
В четверг стартовал саммит глав государств Евросоюза, где ключевой темой обсуждения должен стать Brexit.


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