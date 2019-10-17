Лондон и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября.

Переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли компромисса по Brexit, сообщает РИА Новости.

При этом подробности пока не приводятся.

- Когда есть воля, есть и договоренность — и у нас она есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Соединенного Королевства <...>. Я рекомендую саммиту принять эту сделку, — написал в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

???????????????????? Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 17 октября 2019 г.

Британский премьер Борис Джонсон подтвердил эту информацию и призвал парламент поддержать документ.

- Мы достигли отличного нового соглашения <...>. Теперь парламент должен обеспечить в субботу Brexit, чтобы мы могли заняться другими приоритетными вопросам, такими как стоимость жизни, Национальная служба здравоохранения, преступность и экология, — прокомментировал он в Twitter.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) 17 октября 2019 г.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. В субботу парламент страны, как ожидается, проголосует по новому соглашению. Основным камнем преткновения стал вопрос об ирландской границе.

В четверг стартовал саммит глав государств Евросоюза, где ключевой темой обсуждения должен стать Brexit.

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