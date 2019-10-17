Не будь дураком! - Эрдоган выбросил письмо Трампа

Американский президент призвал турецкого лидера "не подводить весь мир".

Письмо президента США Дональда Трампа лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, было выброшено получателем в урну, сообщает Lenta.ru.

9 октября Дональд Трамп написал Эрдогану письмо, в котором предлагал ему "хорошую сделку" и договориться с курдами. В нем он призвал Эрдогана "не валять дурака" и "не подводить весь мир".

РИА Новости приводит полное содержание послания:

"Уважаемый господин президент:

Давайте заключим хорошую сделку! Вы не хотите быть ответственны за убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики — а я буду. Я уже показал, на что способен, когда дело касалось пастора Брэнсона (санкции США после ареста в Турции Эндрю Брэнсона обрушили курс турецкой лиры в 2016 году. — Прим. ред.) .

Я приложил немало усилий, чтобы решить некоторые ваши проблемы. Не подводите весь мир. Вы можете заключить отличную сделку. Генерал Мазлум хочет вести с вами переговоры и готов пойти на серьезные уступки, на которые они никогда раньше не шли. На условиях конфиденциальности пересылаю Вам копию его письма, которое только что получил.

История будет Вам благодарна, если вы все сделаете правильно и гуманно. А если не произойдет ничего хорошего, в истории вы останетесь дьяволом. Не стройте из себя крутого парня. Не будьте дураком.

Я свяжусь с Вами позже.

С уважением, Дональд Трамп".

В США демократы резко раскритиковали послание. Они назвали письмо "совершенно жалким".

"Буду честен. Сначала я увидел это в Сети. Я действительно подумал, что это пранк, шутка, что это не могло быть написано в Овальном кабинете", — сказал конгрессмен Майк Куигли во время интервью CNN.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!