Нацбанк выпустит 200-тенговую монету

Банкноты номиналом 200 тенге будут изыматься из оборота по мере естественного износа.

Национальный Банк в 2020 году выпустит в обращение монету номиналом 200 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Национальный Банк Казахстана в 2020 году выпустит в обращение монету номиналом 200 тенге. Одной из важных задач Национального Банка является обеспечение качества наличных денег, находящихся в наличном денежном обращении. Это вопрос эстетического восприятия, санитарной безопасности и защиты банкноты.

- Банкноты низких номиналов изнашиваются в течение 1-1,5 лет. Для сравнения, банкноты более высоких номиналов и монеты служат значительно дольше. Срок службы монет составляет –10-15 лет, - сказал директор Департамента наличного денежного обращения НБРК Жомарт Кажмуратов.

В целях эффективной организации наличного денежного обращения и увеличения срока службы низших номиналов, Национальный Банк принял решение о выпуске циркуляционной монеты номиналом 200 тенге.

- Банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей. Из оборота они будут изыматься по мере естественного износа, -добавил представитель Национального Банка. Планируемый объем выпуска в обращении циркуляционных монет номиналом 200 тенге составляет 26% от общей суммы циркуляционных монет в обращении.

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