Водителя автобуса в наркотическом опьянении сняли с рейса в Алматы

Водитель с момента проверки документов вел себя заторможено - представитель ДП Алматы.

Водитель автобуса 103-го маршрута был задержан несколько часов назад сотрудниками подразделения административной практики Управления полиции Алатауского района в микрорайоне "Шанырак", по улице Отемисулы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

- Водитель - гр. С., 1976 года рождения, с момента проверки документов вел себя очень заторможено. Инспекторами было решено провести его через медицинское освидетельствование. Оказалось, не зря: согласно заключению судебно-наркологической экспертизы, гр. С. находился в состоянии наркотическго опьянения,вызванное употреблением каннабиноидов. Сам водитель не отрицает данный факт, уточняя, что, якобы, курил марихуану несколько дней назад. Тут возникает вопрос, как администрация автопарка могла допустить к пассажирским перевозк нетрезвого человека. Это ведь реальная угроза как для сотни его пассажиров, так и для других участников дорожного движения, - обозначил заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Нурлан Аманбек.

Спикер также уточнил, что водитель был отстранен от управления автобусом. В отношении него возбуждено административное производство, материалы которого на днях будут направлены в Специализированный межрайонный административный суд города Алматы для принятия решения.

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