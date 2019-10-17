Около 1 млрд тенге спонсорской помощи оказали букмекеры казахстанскому спорту

В Казахстане букмекеры активно помогают финансово спортивным клубам.

Представители АФК "Кайрат" и ФК "Астана" выразили опасения, что в случае принятия проекта поправок в закон об игорном бизнесе в нынешнем виде букмекерские конторы, которые заставят перенести все кассы в так называемые "резервации" или игорные зоны (их в Казахстане всего две – на Капчагае и в Боровом), будут вынуждены сократить свой оборот и не смогут оказывать спонсорскую помощь в нынешних объемах ведущим спортивным профессиональным клубам Казахстана, передает Zakon.kz.

Во всем мире букмекерские конторы являются спонсорами футбольных клубов, партнерами международных соревнований. В Казахстане букмекеры также активно помогают финансово спортивным клубам, сумма спонсорской помощи букмекерских компаний казахстанскому спорту составила только в прошлом году около миллиарда тенге.

Президент одного из самых титулованных футзальных клубов Европы "Кайрат" (Алматы, Казахстан) Кайрат Оразбеков рассказал, что с букмекерами работает уже полгода, и за это время в клубе успели оценить профессионализм своих новых спонсоров.

- Букмекеры очень хорошо разбираются в специфике того вида спорта, в который вкладываются, четко понимают, куда расходуются эти деньги, структуру бизнеса, благодаря чему спорт становится самоокупаемым. Нельзя сидеть постоянно на шее государства, такие популярные виды спорта, как футбол, футзал должен приходить к самоокупаемости. Мне приятно отметить, что букмекерская компания профинансировала также нашу детскую академию, строительство полей для детей, пока с искусственным покрытием, но все равно это неоценимый вклад, в сумме примерно 10 тыс. человек в день тренируются на всех этих полях. Мы ищем там талантливых футболистов, потом приглашаем в команду, - сказал Кайрат Оразбеков.

Также с букмекерскими компаниями соглашения о спонсорстве заключили ФК "Шахтер", хоккейные клубы "Торпедо" (Усть-Каменогорск) и "Сарыарка" (Караганда), выступающие в ВХЛ, у каждой из букмекерских компаний есть свои проекты по поддержке детского, юношеского спорта. Все это они делают на добровольной основе.

- На сегодняшний день в нашей стране мало кто готов вложить в спорт, нет ни одного закона, поддерживающего спонсорство спорта. И букмекеры очень хорошо влились, активно помогают нам. Если букмекерские конторы выведут в сторону, в резервации, как это предлагается проектом поправок в Закон об игорном бизнесе, то у них будет меньше возможностей развивать свой бизнес, они могут уйти в тень, мы не увидим рабочих мест, налогов, либо все это уйдет в виртуальную сферу. Наоборот, необходимо идти навстречу, искать компромиссы, чтобы действительно не заводить бизнес в такую ситуацию, когда он начнет задумываться о том, чтобы уходить на темную сторону, - отметил Кайрат Оразбеков.

Более того, букмекерские компании помогают мировым спортивным федерациям, в том числе FIFA, UEFA выявлять договорные матчи, было немало случаев в мире и в Казахстане, когда букмекеры сигнализировали о подозрительных ставках на ту или иную игру, и руководящим органам удавалось предотвратить договорной характер матча.

-Они четко видят и отслеживают любые перекосы в спорте, поэтому с их помощью легче бороться за чистый спорт. – заявил Оразбеков.

Хоккейный клуб "Барыс" выступает в КХЛ, где одним из основных партнеров выступает букмекерская контора. Также букмекеры являются партнерами самого клуба. В баскетбольной Единой лиге ВТБ, где выступает баскетбольная "Астана", партнерами являются букмекеры. Если смотреть на соседнюю страну, то там давно тесно налажено сотрудничество между спортивными лигами и букмекерами. Футбольный клуб "Астана" также является партнером одной из букмекерских контор.

- Чтобы добиваться высоких результатов на внутренней и европейской арене, не обойтись без финансирования. Уменьшать нагрузку на государственный бюджет мы можем только за счет привлечения партнеров. На сегодняшнйи день "Олимп" и другие букмекерские конторы являются одними из немногих, кто готов финансировать профессиональный спорт, а также помогать развитию нашего футбольного центра. Мы сотрудничаем с букмекерами, вопрос самоокупаемости стоит в любом спортивном профессиональном клубе, и на сегодняшний день мы хотели бы, чтобы букмекеры были нашими долгосрочными партнерами, и вместе с тем, мы надеемся, что вопрос с поправками в закон об игорном бизнесе, касающимися букмекеров, решился бы так, чтобы не пострадал профессиональный спорт, - сказал представитель ФК "Астана" .

Но получится ли у них продолжать финансирование спорта, если предлагаемые поправки вступят в силу?

Член рабочей группы Мажилиса по законопроекту об игорном бизнесе, президента Ассоциации букмекеров Казахстана Айтуар Мадин сообщил, что текущий законопроект об игорном бизнесе содержит 77 поправок. Из них 40 носят концептуальный характер, и только с двумя поправками представители букмекерских компаний не согласны. Это вывод касс букмекеров в резервации и создание непонятного органа – Центра учета ставок. Но другие поправки букмекеры либо сами инициировали, либо поддерживают предложения разработчиков.

- Текущий законопроект правильный, но некоторые моменты не несут социальную значимость, а преследуют чьи-то бизнес-интересы, повышают коррупционные риски и могут дать толчок развитию теневой экономики. Люди просто начнут делать ставки за границей, если введут Центр учета ставок, от этого никто не выиграет. Мы за разумный диалог. Мы даже сторонники того, чтобы букмекеров законодательно выделили в отдельную категорию, как во всем мире, - заключил Айтуар Мадин.

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