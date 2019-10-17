Полковник полиции, уволенный со службы за пьянство, подал в суд на журналистов

Полицейский, уволенный за пьянство, требует от журналистов выплатить 1 млн тенге за распространение недостоверных сведений.

Полковник полиции, уволенный со службы за пьянство и поведение, порочащее честь мундира, просит суд привлечь журналистов информационного агентства Newtimes.kz и Первого Канала Евразия к ответственности за распространение сведений, порочащих его достоинство. Исковое требование о защите чести, достоинства и деловой репутации, с требованием опубликовать опровержение и возместить моральный вред в размере 1 млн тенге (с каждой редакции) было заявлено сегодня в алматинском районном суде Нур-Султана, передает корреспондент Zakon.kz.

30 ноября 2018 года на телеканале Евразия был показан репортаж о госслужащих, которые "удивили" население своим поведением. В частности, речь шла о подравшихся на служебном совещании врачах, пьяном полицейском побившего гражданского на улице, и полковнике Ерике Батталове, который по сведениям журналистов напился, был госпитализирован и уже в медучреждении избил врачей.

Аналогичный материал 30 ноября 2018 года появился и на ресурсе Newtimes.kz. Журналисты этого издания ссылались на сообщение от своего источника в правоохранительных органах. Официальный ответ от департамента полиции на транспорте получили журналисты обоих изданий. В своих запросах корреспонденты перечислили известные им факты о Батталове, и спросили о его дальнейшей судьбе. В ответе полицейские сообщали, что по данным фактам идет проверка, и Батталов до завершения ее будет отстранен от должности.

Что натворил начальник Линейного отдела полиции станции Семей?

Исходя из приведенных сегодня в суде фактов от участников процесса:

Ерик Батталов по завершении рабочего дня сначала выпивал с другом в кафе, позже они поднялись в номер гостиницы (друг из России там остановился), чтобы выпить "на посошок", и вот тут полицейскому стало плохо.

Батталова нашла горничная и вызвала скорую. Бригада скорой помощи поставила диагноз: "отравление этанолом средней тяжести", но при более тщательном осмотре, уже в Почечном центре города Семей, куда увезли мужчину, врачи констатировали: "опьянение средней тяжести".

Несколько часов полицейский пролежал на полу в коридоре центра. Его организм, пытаясь очиститься, выделял различные жидкости. Позже, немного придя в себя, мужчина пытался подняться, но сведениям некоторых очевидцев не смог этого сделать самостоятельно, а потому нецензурно выругался на медперсонал (не весь медперсонал подтверждает факт нецензурной брани).

Врачи хотели отпустить полковника в сопровождении родственников или знакомых, но он отказался звонить кому-либо. Тогда медсестра позвонила на "102", полицейского забрали.

К слову, в департаменте полиции на транспорте подтвердили, в "102" поступило два звонка из Почечного центра с жалобами на Батталова. Оба раза речь шла о том, что он кричит, кидается и бьет медицинских сотрудников.

Позже одна из звонивших сказала, что таким образом, хотела придать значения звонку, чтобы полицейского поскорей забрали из центра. Найти второго звонившего следствию не удалось.

Сам Батталов утверждает, что не конфликтовал с медиками:

- Я тут много нового про себя узнаю, - сказал он после того, как в суде были озвучены результаты служебной проверки. – Я отрицаю тот факт, что бранился и бил медицинских сотрудников. Я разговаривать то не мог. А то, что я упал с кушетки, меня вырвало, и я остался лежать на полу. Я никого не виню. Свою вину признаю, вел себя не подобающе.

О том, как полицейского забрали, и что он делал уже в районном отделении полиции, суд запретил нам писать в этой публикации с формулировкой "служебное расследование". Но в итоге, Батталова уволили из внутренних органов за пьянство и аморальное поведение.

В чем виноваты журналисты?

По мнению представителей истца, (а это два адвоката), журналисты не проверили достоверность фактов: Батталов не избивал врачей, не было официального подтверждения инцидента на момент публикации материала.

- Ваша публикация связана с избиением. Чем конкретно доказывается факт избиения? – спросил адвокат Батталова главного редактора информационного агентства New Times.kz.

- Мы всю информацию, которая у нас была по этому делу в запросе указали. Ответом на официальный запрос от 5 августа 2019 года и 30 ноября 2018 года. В первом письме они нам ответили: "В отношении начальника ЛОП на станции Семей управлением собственной безопасности департамента полиции на транспорте проводится служебное расследование. На период его проведения он отстранен от занимаемой должности". Все что нам известно было об этом инциденте мы изложили в запросе. И департамент полиции нам факт подтвердил, - ответил Дмитрий Ким

- И что они вам написали, мы подтверждаем, что начальник ЛОП бил медиков? – уточнил адвокат.

- Обычно, полиция, желая опровергнуть информацию, сообщает нам, что у них не зарегистрировано подобных фактов…

- Обычно? – прервал редактора адвокат. – А когда это обычно?

- Когда мы обращаемся.

- Кидаться и избивать, это же разные вещи – добавил адвокат.

- Вопрос звучал следующим образом: "В редакцию поступило сообщение о неправомерных действиях начальника ЛОП города Семей в адрес медицинского персонала (а именно избиение, оскорбление – добавил в суде Ким). Как сообщили начальник распивал спиртные напитки в одном из заведений, после чего ему стало плохо. После чего его доставили в медучреждение, где он начал буянить, в связи с чем сотрудникам учреждения пришлось вызвать полицию. Поэтому просим вас ответить на следующие вопросы:

1. Действительно ли произошел подобный инцидент?

2. Дайте пожалуйста правовую оценку инциденту;

3. Какие меры приняты по факту инцидента?

4. Какие меры будут приняты в отношении начальника ЛОП?

Ответ, который мы получили, я уже цитировал. Я подчеркну, что фамилия истца здесь не называлась и вообще, она нигде не называлась, - сказал Дмитрий Ким.

На то, что в публикации не было указано имя Батталова ссылался и представитель Первого Канала Евразия. Была названа должность, хотя на момент публикации, начальником ЛОП города Семей был уже другой человек.

- А другие у вас есть доказательства, что он напился и избил медицинских сотрудников. Буянить и избивать – разные вещи? – спросил адвокат

- Мы обратились в компетентные государственные органы. Наша деятельность регламентирована законом "О СМИ", и мы все делали согласно ему, - ответил Ким

Представитель Первого Канала Евразия, отвечая на вопросы представителей истца попросил их для начала доказать, что опубликованная информация не достоверна.

Редактором NewTimes.kz в суде был предоставлен ответ департамента полиции от 5 августа 2019 года, где ведомство подтверждает, что Батталов был в алкогольном опьянении, а также наличие у них двух сообщений о на пульт "102" о том, что Батталов кидается на медработников, устраивает скандал, нецензурно выражается. В одном из случаев его просили забрать и увезти.

Стоит отметить, что представитель департамента на транспорте комментируя ответы своего ведомства на официальные запросы журналистов заявила, что они информацию не подтверждали. А лишь ответили, что инцидент расследуется.

- Вы каким либо-образом подтверждали информацию касательно самого инцидента отвечая за запросы? – спросила судья.

- Мы просто отвечали, что проводится служебное расследование, обстоятельства мы не раскрывали. Отвечая на второй запрос, мы все описали, - ответила она.

- Вы согласны с позицией, что департамент полиции подтверждал инцидент? – продолжила судья.

- Мы подтвердили тот факт, что он был в Почечном центре и вел себя…. Так… - ответила представитель полиции.

- Что вы считаете дискредитирующим поступком, который послужил поводом для увольнения? – спросила судья Айнаш Бозжигитова представителя полиции

- Состояние алкогольного опьянения в общественном месте, а также то, что он выражался нецензурно по отношению врачей. Из видео, которое у нас есть в материалах служебного расследования, это понятно, - ответила представитель департамента полиции на транспорте.

Кстати, Батталов обращался в суд и за восстановлением на работу. Однако, как сказано в официальном письме из полиции на транспорте "31 июля 2019 года исковое заявление было отозвано в связи с подготовкой иска об опровержении статьи, опубликованной 30 ноября 2018 года Newtimes".

- Основанием для увольнения Батталова из ОВД явился проступок, дискредитирующий правоохранительный орган, что выразилось в распитии алкогольных напитков в гостиничном номере с гражданским лицом, допущения непроизвольных рвотных выделений и акта мочеиспускания в медицинском учреждении, а также нахождение в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести, оскорбляющем человеческое достоинство и общенравственную ценность, - сказано в официальном письме департамента полиции на транспорте относительно причин увольнения офицера.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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