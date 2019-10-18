Во Франции предотвратили теракт в стиле 11 сентября

Речь идет о 30-летнем гражданине Франции, проживающем в столичном департаменте О-де-Сен.

Французские правоохранители арестовали подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, сообщает РИА Новости.

По словам министра МВД Кристофа Кастанера, подозреваемый, который "вдохновлялся 11 сентября" и планировал угнать самолет, был арестован в прошлом месяце. Кастанер отметил, что этот арест стал 60-м предотвращенным терактом во Франции, начиная с 2013 года.

Источники в полиции сообщили, что речь идет о 30-летнем гражданине Франции, проживающем в столичном департаменте О-де-Сен.

Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.

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