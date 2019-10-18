В Японии помиловали полмиллиона осужденных из-за вступления императора на престол

В Японии 22 октября состоится церемония официального представления нового императора Нарухито его подданным и иностранным гостям.

Правительство Японии приняло решение о восстановлении в правах 550 тысяч бывших осужденных в связи с торжествами по случаю восшествия на престол нового императора, сообщает РИА Новости.

Помилование не подразумевает сокращения сроков заключения или отмены приговора. Оно касается лишь тех, кто был приговорен к штрафу за относительно легкие правонарушения и выплатил его, если с тех пор прошло более трех лет. Это решение коснется в общей сложности 550 тысяч человек.

Кроме того, будут помилованы в индивидуальном порядке еще тысяча человек, которые в связи с тяжелой болезнью не могут отбывать наказание в течение длительного времени, а также те, чьи права были ограничены после штрафа и кто испытывает из-за этого сложности в устройстве на работу или воспитании детей.

В Японии 22 октября состоится церемония официального представления нового императора Нарухито его подданным и иностранным гостям. Как и майская церемония интронизации, она является частью церемониала, сопровождающего восшествие на престол нового монарха. На 22 октября также был запланирован торжественный проезд императорской четы в открытом автомобиле по улицам Токио, однако на заседании правительства в пятницу было принято решение отложить его до 10 ноября в связи с трагическими последствиями тайфуна "Хагибис", от которого погибли более 70 человек.

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