Видео падения бобслеиста на трассе опубликовали в Сети
На одном из поворотов монобоб спортсмена вынесло на боковую стенку.
Фото : Pixabay18 октября 2019, 08:59
Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко опубликовал в Instagram видео падения бобслеиста на трассе, передает Lenta.ru.
На одном из поворотов монобоб спортсмена вынесло на боковую стенку, в результате чего он перевернулся и в таком положении продолжил спуск.
- Как вам такой полет тушечки более 200 килограмм? - написал Павличенко.
Он не уточнил, кто именно попал в аварию.
Пользователи соцсетей назвали падение "ужасным". "Голову пилоту не оторвало?", "Аж голова заболела", "Как же это жестко", - писали юзеры.
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