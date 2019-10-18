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Видео падения бобслеиста на трассе опубликовали в Сети

На одном из поворотов монобоб спортсмена вынесло на боковую стенку.

Фото : Pixabay18 октября 2019, 08:59

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко опубликовал в Instagram видео падения бобслеиста на трассе, передает Lenta.ru.

На одном из поворотов монобоб спортсмена вынесло на боковую стенку, в результате чего он перевернулся и в таком положении продолжил спуск.

- Как вам такой полет тушечки более 200 килограмм? - написал Павличенко.

Он не уточнил, кто именно попал в аварию.

Пользователи соцсетей назвали падение "ужасным". "Голову пилоту не оторвало?", "Аж голова заболела", "Как же это жестко", - писали юзеры.

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Публикация от Семён Павличенко (@sem_pavlichenko) 17 Окт 2019 в 8:29 PDT


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