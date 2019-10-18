Ни о чем не жалею – солист Большого театра о русском балете и таланте

Русский балет всегда будет номер один - Игорь Цвирко

Российский артист балета, ведущий солист балета московского Большого театра, дважды номинант на театральную премию "Золотая маска" Игорь Цвирко в перерывах между репетициями перед выступлением в Алматы в интервью корреспонденту Zakon.kz рассказал о секрете успеха в балете, важности таланта и удивил своими знаниями о казахстанском балетном искусстве.

- С кем из казахстанских артистов балета знакомы лично?

- Знаком с Бахтияром Адамжан, Айдосом Закан. (Айдос - один из самых востребованных артистов балета современности, его приглашают ведущие театры мира. Бахтияр также активно гастролирует в Европе. – Прим.Авт)

- Как считаете, насколько известна казахстанская балетная школа в России, в мире?

- Мне кажется, сейчас она набирает популярность, и много артистов из Казахстана танцует в разных труппах Европы.

- История этого вида искусства уникальна. Как вы думаете, чем манит балет сегодня?

- Думаю, что для многих людей балет- это отрыв от реальности и погружение в необычный мир, который абсолютно отличается от кино. В балете нет некрасивых людей, танцовщики красиво двигаются, рассказывая различные истории без слов. И это будет востребовано в любые времена.

- А в чем секрет успеха русской школы балета, на ваш взгляд? Что отличает русскую школу балета от других?

- Дисциплина, богатые традиции, конечно, педагоги, которые сами танцевали и теперь передают весь свой опыт молодежи. То есть, из поколения в поколения традиции передаются, и в этом самая большая ценность.

- Допустим, перед Вами на одной сцене танцуют одновременно три незнакомые балерины – русской, американской и французской школы. По каким профессиональным деталям "вычислите", кто из них представляет русскую школу, кто французскую и американскую?

- Русская школа для меня- эмоции, французская -абсолютное владение низом стопы и чистота, американская- внутренним драйвом.

- Как Вы считаете, в балете Россия по-прежнему впереди планеты всей? Русский балет в мире так же ценится, как в советские времена, или что-то уходит, нивелируется?

- Русский балет всегда будет номер один в мире. Он по-прежнему привлекает внимание Европы и США, на него равняются в Азии.

- Как вы считаете, состоялся ли бы русский балет без великих композиторов, например, Чайковского…

- Об этом нет смысла говорить, потому что мы имеем то, что имеем. Русский балет есть, он был до Чайковского, и будет после.

- У Вас есть какое-то свое определение таланта?

- Талант — это прежде всего то, чем награждает природа. Но вопрос в другом: как и кто распоряжается талантом. Кто-то продолжает совершенствовать свои навыки, а кто-то не пытается их найти, и выезжает на природных данных. Это касается и жизни.

- Какие конкретно способности можно развить, а чему научиться нельзя в балете?

- Развить можно шаг, способность садиться на шпагаты, прыжок, можно научить вращению. Сложнее всего научить координации.

- Как вы относитесь к другим видам танца, к модерну, к современным, контемпу и так далее? Пробовали себя в них? Есть ли желание их тоже практиковать?

- Я люблю все, я всеяден. Жаль в сутках всего 24 часа.

- Какая эстетика в спектакле вам ближе: сказочная, современная, 19, 18 века? Какой ролью гордитесь?

- Мне скучно относить себя к какой-то конкретной эпохи или направлению. Мне гораздо интереснее создавать что-то новое вместе с хореографом. И не важно, к какому веку или эпохе будет это относиться. Горжусь 4 своими ролями: Спартак, Грозный, Печорин, Нуреев.

Последние две роли- из двух балетов Кирилла Серебренникова. Он – театральный режиссер, но его пожелания, нюансы иногда были настолько точны! Если Серебренников чего-то не знал сегодня (все-таки балетная специфика), то назавтра он уже приходил подготовленным. Этот человек работал круглосуточно. Я понимал, что "Нуреев" будет необычным. Многие к этой идее отнеслись скептически, но я изначально был рад попасть в этот балет, потому что люблю все странное, непонятное, чтобы идти наперекор канонам. Роль Нуреева – интересная. За короткий промежуток времени проходит много лет жизни артиста. Я танцевал в бандаже телесного цвета, поэтому создалось ощущение, что обнаженный. А вообще хочу попробовать себя еще в драматическом театре или сняться в кино. Сыграть пусть даже эпизодическую роль.

- Есть такое очень хорошее выражение: "Не сотвори себе кумира", но вы можете назвать человека, который вас мотивирует? Или что-то другое мотивирует на новые свершения в балете?

- В балете долгое время кумиром были танцовщики золотого века Большого : Михаил Лавровский (один из педагогов Игоря – Прим.Авт), Владимир Васильев, Марис Лиепа, потом обожал смотреть Карлоса Акосту, Михаил Барышников, но моим кумиром является Ирек Мухамедов.

- Мы знаем, что у музыкантов, артистов балета практически не бывает детства- вечные репетиции, занятия. Оглядываясь назад, не жалеете, что выбрали именно балет?

- У меня сложилась карьера в великолепном театре, люди говорят приятные вещи после спектаклей, говорят, что я их мотивирую, даю толчок жить. Это здорово. Значит, я на своем месте. Ни о чем не жалею: прошлое забыто, будущее закрыто, поживем настоящим.

Альберт Ахметов

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