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Мастер-класс по кулачному бою: в НХЛ образцово подрались два тафгая

Вначале они "прощупали" дистанцию, выбирая нужную технику ведения боя,

Фото : кадр из видео18 октября 2019, 10:39

Настоящий образцовый кулчаный бой продемонстрировали во время матча регулярного чемпионата НХЛ "Вегас Голден Найтс" - "Оттава Сенаторз" нападающий "Вегаса" Райан Ривз и его коллега по амплуа из "Оттавы" Скотт Сабурен, передает Zakon.kz.

Вначале они "прощупали" дистанцию, выбирая нужную технику ведения боя, и вскоре, словно по команде: "Fight", перешли в ближний бой. После целой серии ударов в голову у Райана и Скотта слетели шлемы. В битву вмешались рефери, растащившие хоккеистов в стороны.


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