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Елбасы проведет совещание 

Совещание пройдет с участием членов правительства, партии Nur Otan и ее фракции в Мажилисе Парламента.

Фото : Айдос Укибай18 октября 2019, 10:50

Нурсултан Назарбаев 18 октября проведет совещание с участием членов правительства, сообщает Zakon.kz.

- Сегодня состоится совещание под председательством Елбасы с участием членов Правительства, партии Nur Otan и ее фракции в Мажилисе Парламента, - написал пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай в twitter.


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