Елбасы проведет совещание 

Нурсултан Назарбаев 18 октября проведет совещание с участием членов правительства, сообщает Zakon.kz.

Сегодня состоится совещание под председательством Елбасы с участием членов Правительства, партии «Nur Otan» и ее фракции в Мажилисе Парламента