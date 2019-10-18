Мужчина, спасая сына, был сбит насмерть автобусом в Кызылорде

Четырехлетний мальчик доставлен в реанимацию.

В Кызылорде 30-летний мужчина погиб под колесами автобуса, пытаясь спасти своего малолетнего сына, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Кызылординской области.

Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла 17 октября 2019 года около 12:30 часов. В Кызылорде, в районе пересечении улиц Абая - Алтынсарина ребенок выбежал на проезжую часть, а его отец бросился за ним. В это время там проезжал автобус, водитель которого уже не смог затормозить.

- Водитель общественного транспортного средства допустил наезд на выбежавших на проезжую часть дороги в неустановленном месте пешеходов, мальчика и его 30-летнего отца. От полученных травм отец ребенка погиб, 4-летний мальчик доставлен в реанимационный отдел детской областной больницы. Назначены экспертизы. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации ТС лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обстоятельства происшествия устанавливаются, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

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