Украинский депутат попался на пикантной переписке с мужчиной

Фото депутата с перепиской в смартфоне разлетелось в социальных сетях.

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского Анатолий Остапенко попался на интимной переписке с мужчиной, сообщает Zakon.kz.

- Депутат от Слуги Народа Анатолий Остапенко решает важные государственные вопросы во время заседания Верховной Рады. Казалось бы, ничего необычного, если бы собеседника депутата не звали Алексеем, - написал в Facebook Александр Волков.

Фото депутата с перепиской в смартфоне разлетелось в социальных сетях. Между мужчинами состоялся диалог о предстоящей встрече.

По информации OBOZREVATEL, ранее ажиотаж вызвала переписка депутата Елены Криворучкиной, которая писала собеседнику, подписанному как "Любимый", что хочет заняться любовью. Позже она пояснила, что переписывалась во время перерыва и посоветовала журналистам не завидовать ее личной жизни.

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