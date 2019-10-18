Конец "сладкой жизни". В Алматы появится еще 400 комплексов "Сергек"

Ранее в Алматы в пилотном режиме уже работало 26 комплексов на перекрестках и линейных участках и 27 камер общественной безопасности.

Казахстанская айти компания, разработавшая проект фотовидеофиксации и аналитики "Сергек", заключила договор с городом Алматы на услуги по фиксации нарушений правил-дорожного движения 400 аппаратно-программными комплексами. Данные по нарушениям будут передаваться в автоматическую информационную систему безопасности дорожного движения (АИС БДД) и, после проверки представителями административной полиции, нарушители будут получать предписания, передает Zakon.kz.

Умные комплексы, фиксирующие нарушение, появятся в южной столице до конца года. Ранее в Алматы в пилотном режиме уже работало 26 комплексов на перекрестках и линейных участках и 27 камер общественной безопасности.

О комплексах "Сергек" впервые заговорили в 2017 году столичные водители. Тогда проект был запущен в городе в тестовом режиме. Спустя год полноценной работы в главном городе Казахстана проект показал свою результативность. За год уровень смертности при ДТП на столичных дорогах сократился на 43 %. Если в 2017 году в авариях погибло 60 человек, то в 2018 – 34. Сегодняшние данные: 4 человека на 100 тысяч населения ставят казахстанскую столицу на один уровень с мировыми столицами с низким уровнем смертности при ДТП. В Алматы в 2017 году в дорожно-транспортных происшествиях погибло 136 человек. В 2018 – 133.

Благодаря технологиям искусственного интеллекта и компьютерного зрения "Сергек" способен анализировать дорожную ситуацию, что позволяет использовать данные в построении интеллектуальной транспортной системы. Каждый аппаратно-программный комплекс состоит из нескольких узконаправленных камер и обзорной камеры, которые позволяют видеть не только проезжую часть, но и контролировать общественную безопасность в городе.

Аппаратно-программные комплексы в Алматы будут фиксировать превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение требований дорожной разметки и движение по полосе общественного транспорта. Кроме того, система "Сергек" будет контролировать скорость перед некоторыми нерегулируемыми пешеходными переходами.

Водителям, соблюдающим правила дорожного движения не о чем беспокоиться. Более подробную информацию, а именно когда система будет подключена к штрафованию, дополнительно сообщит уполномоченный орган.

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