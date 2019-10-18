По каким учебникам учатся школьники Казахстана

Когда источник знаний превращается в рассадник дезинформации.

Тема ошибок и ляпов в школьных учебниках не нова. Однако с завидным постоянством снова и снова поднимается в социальных сетях, где возмущенные родители обсуждают неточности, а иной раз и откровенные промахи издателей.

Еще несколько лет назад абсолютно все считали, что школьные учебники самые достоверные источники информации. Однако на сегодняшний день вера в их непогрешимость подорвана, а когда будет восстановлена, вопрос открытый.

- Это ошибки, которые находят наши эксперты. Их находят, потому что в издательствах плохо проверяют. Это значит, что у них экспертиза слабая. Экспертам приходится все это корректировать, они поступают после первичной редактуры на доработку. После проведенной работы, потом следующий этап, по ходу еще идет апробация, далее предметная комиссия. В конце концов, с учетом всех замечаний авторы дорабатывают учебник, - рассказывает о механизме проверки учебников исполняющий обязанности заместителя директора Республиканского научно-практического центра "Учебник" Адильхан Дуйсебек.

Получается, что, несмотря на многоэтапную проверку, наши дети все равно получают недостоверную, а порой и ошибочную информацию, обучаясь по данным учебникам. Каким же образом вообще могла возникнуть такая ситуация?

- Все-таки, даже после всех ступеней экспертизы, которые я назвал, в сентябре в кое-каких учебниках находят ошибки, находят родители, учителя и размещают их в социальные сети. Я думаю, оправдываться не нужно, но ряд объективных факторов есть. Сказать, что катастрофа, качество учебников, не стал бы так говорить. Иногда наши блогеры настолько раздувают. Например, неточности технического характера, элементарные грамматические ошибки, которые были допущены. Бывает, что экспертиза прошла, все комиссии приняли, а при верстке учебников, при передаче их в тираж, в полиграфию, мастер пропустил ошибку, — высказывает свою версию появления ошибок в школьных учебниках исполняющий обязанности замдиректора республиканского научно-практического центра "Учебник" Адильхан Дуйсебек

По каким учебникам учатся современные школьники Казахстана? Кто отвечает за их содержание? И насколько дорого обходятся ошибки? Узнала корреспондент Первого канала Евразия Мария Парфенова. Смотрите в программе "Аналитика" на Первом канале Евразия в воскресенье, 20 октября в 20.00.

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