Грязный кондиционер может спровоцировать пневмонию
В этом уверен и предупреждает доцент кафедры промышленной инженерии Вячеслав Мотин. По его словам, влажная среда внутренних блоков кондиционеров – идеальное место для размножения плесени (особенно Aspergillus и Cladosporium) и бактерий (например, Legionella).
"Их споры попадают в воздух и могут вызывать аллергию, астму, респираторные инфекции и даже пневмонию. Бактерия Legionella pneumophila, размножающаяся в неочищенных системах, вызывает тяжелую форму пневмонии. В группе риска – пожилые люди и курильщики".Вячеслав Мотин
Собеседник издания RT также отметил, что постоянное вдыхание загрязненного воздуха приводит к головным болям, раздражению слизистых, хронической усталости.
Особенно чувствительны дети и люди с ослабленным иммунитетом.
Специалист уточнил, для того чтобы пользоваться кондиционером без вреда для здоровья, необходимо регулярно чистить фильтры (раз в две-три недели) и проводить антибактериальную обработку.
"Использовать специальные антимикробные спреи для кондиционеров. Проветривать помещение, чтобы снизить влажность. Один-два раза в год нужно вызывать специалистов для глубокой очистки системы".Вячеслав Мотин
В заключительной части он добавил, что залогом безопасной прохлады является гигиена системы.
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