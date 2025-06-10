#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
508.5
580.66
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
508.5
580.66
6.44
Советы

Грязный кондиционер может спровоцировать пневмонию

кондиционеры, здоровье, вред, микробы, плесень, пневмония, врач, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 13:23 Фото: pixabay
Кондиционер вовсе не враг, но без должного ухода он превращается в рассадник опасных микроорганизмов. Они могут стать не только источником неприятного запаха плесени, но и серьезных проблем со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

В этом уверен и предупреждает доцент кафедры промышленной инженерии Вячеслав Мотин. По его словам, влажная среда внутренних блоков кондиционеров – идеальное место для размножения плесени (особенно Aspergillus и Cladosporium) и бактерий (например, Legionella).

"Их споры попадают в воздух и могут вызывать аллергию, астму, респираторные инфекции и даже пневмонию. Бактерия Legionella pneumophila, размножающаяся в неочищенных системах, вызывает тяжелую форму пневмонии. В группе риска – пожилые люди и курильщики".Вячеслав Мотин

Собеседник издания RT также отметил, что постоянное вдыхание загрязненного воздуха приводит к головным болям, раздражению слизистых, хронической усталости.

Особенно чувствительны дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Специалист уточнил, для того чтобы пользоваться кондиционером без вреда для здоровья, необходимо регулярно чистить фильтры (раз в две-три недели) и проводить антибактериальную обработку.

"Использовать специальные антимикробные спреи для кондиционеров. Проветривать помещение, чтобы снизить влажность. Один-два раза в год нужно вызывать специалистов для глубокой очистки системы".Вячеслав Мотин

В заключительной части он добавил, что залогом безопасной прохлады является гигиена системы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 13:23
Какие продукты скрывают сахар

Безусловно, на наш возраст и здоровье влияют генетика и окружающая среда. Но очень многое связано с поведением самого человека. Ранее российский врач-терапевт Любовь Дроздова обратила внимание на факторы, благодаря котором можно реально продлить здоровую и активную жизнь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Клубничное полнолуние 11 июня 2025: чем опасно и что нельзя делать
Советы
13:46, Сегодня
Клубничное полнолуние 11 июня 2025: чем опасно и что нельзя делать
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: