Грязный кондиционер может спровоцировать пневмонию

Кондиционер вовсе не враг, но без должного ухода он превращается в рассадник опасных микроорганизмов. Они могут стать не только источником неприятного запаха плесени, но и серьезных проблем со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

В этом уверен и предупреждает доцент кафедры промышленной инженерии Вячеслав Мотин. По его словам, влажная среда внутренних блоков кондиционеров – идеальное место для размножения плесени (особенно Aspergillus и Cladosporium) и бактерий (например, Legionella).

"Их споры попадают в воздух и могут вызывать аллергию, астму, респираторные инфекции и даже пневмонию. Бактерия Legionella pneumophila, размножающаяся в неочищенных системах, вызывает тяжелую форму пневмонии. В группе риска – пожилые люди и курильщики". Вячеслав Мотин

Собеседник издания RT также отметил, что постоянное вдыхание загрязненного воздуха приводит к головным болям, раздражению слизистых, хронической усталости.

Особенно чувствительны дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Специалист уточнил, для того чтобы пользоваться кондиционером без вреда для здоровья, необходимо регулярно чистить фильтры (раз в две-три недели) и проводить антибактериальную обработку.

"Использовать специальные антимикробные спреи для кондиционеров. Проветривать помещение, чтобы снизить влажность. Один-два раза в год нужно вызывать специалистов для глубокой очистки системы". Вячеслав Мотин

В заключительной части он добавил, что залогом безопасной прохлады является гигиена системы.

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