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Проверьте, сколько номеров сотовой связи зарегистрировано на вас

Это лучше сделать, как можно скорее, так как владельцы номеров несут за их использование персональную ответственность.

Фото : tvc.ru18 октября 2019, 16:39

Теперь казахстанцы в считанные секунды могут проверить количество зарегистрированных на них номеров сотовой связи с помощью сервиса, который доступен по этой по ссылке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Для того, чтобы узнать, какое количество номеров зарегистрировано на абонента, необходимо ввести ИИН гражданина, и система покажет количество зарегистрированных абонентских номеров, а также операторов, которые их обслуживают.

В случае, если абонент обнаружит на своем ИИН номера, владельцем которых он не является, Комитет телекоммуникаций рекомендует обратиться к офис оператора связи и закрыть данные номера.

- К нам периодически обращаются граждане в связи с тем, что они узнают, что являются владельцами номеров, которые никогда на себя не регистрировали и не использовали. Поэтому мы рекомендуем казахстанцам проверить количество зарегистрированных на себе номеров, так как владельцы номеров несут за их использование персональную ответственность, - сказал председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Виталий Ярошенко.

Напомним, 1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств. В настоящее время все мобильные телефоны привязаны к ИИНам владельцев SIM-карт. Телефоны, которые абоненты не зарегистрировали путем отправки своего ИИН по SMS в течение 2018 года, были зарегистрированы автоматически (1 января 2019 года) и привязаны к используемым SIM-картам.


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