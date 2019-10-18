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В Афганистане 17 человек погибли в результате двух взрывов в мечети

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.

Фото : cdnvideo.ru18 октября 2019, 17:15

Не менее 17 человек погибли в результате двух взрывов в здании мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TOLO News.

Еще несколько человек пострадали.

В результате взрыва обрушилась крыша мечети.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.


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