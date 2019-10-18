В Афганистане 17 человек погибли в результате двух взрывов в мечети
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
Фото : cdnvideo.ru18 октября 2019, 17:15
Не менее 17 человек погибли в результате двух взрывов в здании мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TOLO News.
Еще несколько человек пострадали.
В результате взрыва обрушилась крыша мечети.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
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