Каковы новые возможности телеграм-бота ЕНПФ

Для получения выписки непосредственно в боте нужно, чтобы у вас было подписано соглашение об интернет-информировании.

Единый накопительный пенсионный фонд следует всем последним мировым трендам и активно внедряет различные функции в популярные мессенджеры для удобства своих вкладчиков, сообщает пресс-служба фонда.

К примеру, вот уже на протяжении года у ЕНПФ есть специальный бот для популярного мессенджера Telegram. В нем есть большое количество различных функций, включая получение первичной консультации. Не выходя из дома, прямо со своего смартфона вы можете получить мини-выписку, восстановить пароль от личного кабинета, ознакомиться с актуальными новостями и текущими показателями ЕНПФ, а также найти ближайшее отделение фонда. Помимо непосредственно услуг ЕНПФ вы можете узнать текущий курс валют, проверить наличие штрафов за нарушение ПДД и многое другое.

Для получения выписки непосредственно в боте нужно, чтобы у вас было подписано соглашение об интернет-информировании. Подписать соглашение и получить пароль можно в любом офисе ЕНПФ. Способ информирования также можно изменить в личном кабинете на сайте ЕНПФ, используя для входа электронную цифровую подпись.

Буквально на днях в боте стала доступная новая функция - соединение с оператором. Теперь, если первичная консультация с роботом не удовлетворила ваши требования по запросу, ваш вопрос автоматически переключается на консультанта. О растущей популярности электронных услуг говорит тот факт, что ежемесячно мессенджер-каналами ЕНПФ пользуется свыше 10 тысяч человек. И с каждым днем вкладчики чаще и чаще пользуются именно подобным форматом обращений, что говорит об удобстве и большом функционале ботов от ЕНПФ.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).

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