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20 пострадавших. В Караганде опрокинулся автобус

Госпитализированы 11 человек.

Фото : inbusiness.kz18 октября 2019, 17:39

В Караганде перевернулся маршрутный автобус, сообщает Zakon.kz.

Видео ДТП опубликовали в паблике ekaraganda.kz.

- Произошло ДТП с участием автобуса маршрута №2. Пострадавших около 20 человек, с легкими и средними степенями тяжести. Госпитализированы около 11 человек, - говорится в сообщении.


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