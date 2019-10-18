20 пострадавших. В Караганде опрокинулся автобус
Госпитализированы 11 человек.
Фото : inbusiness.kz18 октября 2019, 17:39
В Караганде перевернулся маршрутный автобус, сообщает Zakon.kz.
Видео ДТП опубликовали в паблике ekaraganda.kz.
- Произошло ДТП с участием автобуса маршрута №2. Пострадавших около 20 человек, с легкими и средними степенями тяжести. Госпитализированы около 11 человек, - говорится в сообщении.
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Видео с места #ДТП 02 маршрута. Пострадавших около 20 человек, с легкими и средними степениями тяжести. Госпитализированы около 11 человек
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