Полиция рассказала подробности ДТП с автобусом в Караганде

В момент ДТП в автобусе находились 30 пассажиров.

Полиция Карагандинской области сообщила подробности аварии с участием пассажирского автобуса в областном центре, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

18 октября около 16:15 на пресечение улиц Бухар Жырау и Четской 34-летний водитель Honda, по предварительным данным, не уступив дорогу при выезде со второстепенной улицы, допустил столкновение с маршрутным автобусом Shaolin под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП 11 человек обратились за медпомощью. В момент ДТП в автобусе находились 30 пассажиров.

В настоящий момент по данному факту назначено соответствующие экспертизы, проводится расследования.

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