Комитет госуслуг создали в Казахстане

Госорган создан при министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Постановлением Правительства от 15 октября в Казахстане был создан Комитет государственных услуг в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает Zakon.kz.

Постановлением образован Комитет госуслуг, а также внесены изменения в другое постановление Правительства касательно совершенствования системы госуправления.

Кроме того, данным постановлением дополнены функции министерства, в том числе разработка правил интеграции объектов информатизации "электронного правительства"; разработка правил функционирования и технических требований к внешнему шлюзу "электронного правительства" и другие.

Ранее Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин возмутился слабой работой госорганов в части обновления баз данных. Он отметил, что за цифровизацию отвечает не только министерство цифрового развития, но и все министерства.

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