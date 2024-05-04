Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций создан в Казахстане
Фото: freepik
Правительство Казахстана приняло постановление от 27 апреля 2024 года "О некоторых вопросах Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
"Образовать республиканское государственное учреждение "Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", – говорится в документе.
В функции ведомства вошли:
- обеспечение реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта;
- выработка и реализация нормативного правового регулирования в области развития технологий искусственного интеллекта;
- осуществление межотраслевой координации в сфере искусственного интеллекта;
- утверждение состава и положения о деятельности экспертного совета в сфере искусственного интеллекта;
- согласование документов Системы государственного планирования в Республике Казахстан в части развития искусственного интеллекта.
При этом ликвидировано республиканское государственное учреждение "Комитет геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан".
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали Концепцию развития искусственного интеллекта на пять лет.
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