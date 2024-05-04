Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций создан в Казахстане

Комитет искусственного интеллекта и развития создан в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 11:01 Фото: freepik
Правительство Казахстана приняло постановление от 27 апреля 2024 года "О некоторых вопросах Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Образовать республиканское государственное учреждение "Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", – говорится в документе.

В функции ведомства вошли:

  • обеспечение реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта;
  • выработка и реализация нормативного правового регулирования в области развития технологий искусственного интеллекта;
  • осуществление межотраслевой координации в сфере искусственного интеллекта;
  • утверждение состава и положения о деятельности экспертного совета в сфере искусственного интеллекта;
  • согласование документов Системы государственного планирования в Республике Казахстан в части развития искусственного интеллекта. 

При этом ликвидировано республиканское государственное учреждение "Комитет геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан".

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали Концепцию развития искусственного интеллекта на пять лет.

Читайте также

В Казахстане расширят перечень ж/д станций для контроль за перемещением спецтоваров
В Казахстане расширят перечень ж/д станций, где проводится контроль за перемещением спецтоваров
Правила приема в школу изменили в Казахстане
Правила приема в школу изменили в Казахстане
Новый вид судебной экспертизы будут проводить в Казахстане
Новый вид судебной экспертизы будут проводить в Казахстане
Лариса Черненко
МЦРИАП Правительство РК Казахстан 2024 год Искусственный интеллект
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Жесткая посадка Ан-2 в Аркалыке: в Казнете появились кадры происшествия
Жесткая посадка Ан-2 в Аркалыке: в Казнете появились кадры происшествия
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: