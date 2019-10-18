Призрак в школе Актау попал на видео

Съемку вел охранник школы, работающий по ночам.

18 октября сетях жители Актау стали распространять в социальных видео, на кадрах которого охранник школы запечатлел странные звуки в школе в полночь, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".

На видеозаписях, которые появились в социальных сетях, видно, как охранник одной из школ Актау делает осмотр учебного заведения в полночь.

По словам автора видео, ночью в школе раздаются детские голоса. Мужчина пытается разобраться, из какого кабинета они доносятся. При этом охранник поясняет, что все учащиеся и педагоги разошлись по домам и в школе, кроме него, никого нет.

Испугавшись, мужчина начинает читать молитву. Происходящее охранника удивило, затем рассмешило, а в конце концов даже напугало.

По словам очевидцев, все действие происходит в 29 школе в 32А микрорайоне Актау.

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