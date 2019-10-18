Жители Алгабаса ходят на работу в пакетах

Выйти сухими из воды все равно не получается.

В Алматы жители целого микрорайона отказываются пускать детей в школу. Говорят, после занятий они приходят домой с температурой и в грязи. Все дело в дороге: ее в районе просто нет. Ситуацию усугубляют осадки. После каждого дождя улицы превращаются в реки. Чтобы попасть на учебу или работу, детям и взрослым приходится надевать на ноги пакеты. Но выйти сухими из воды все равно не получается. Решить грязный вопрос не берутся даже в акимате, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Мелкими перебежками, вприпрыжку или вовсе на руках. Учащиеся 185-й школы спешат на занятия. Путь к знаниям сегодня не из легких. После ночных дождей дорога поплыла. Гульжамал Абашова говорит, теперь об уроках придется забыть. У женщины четверо детей, и сразу двое слегли с температурой.

Гульжамал Абашова:

– Ноги мокрые, в обуви вода стоит. Потом дети болеют. С утра воды по колено было. Когда дождь, мы не хотим детей на занятия пускать. Полкласса сегодня грязные сидели. Как можно так учиться?

По колено в грязи оказались и родители. Чтобы не утонуть окончательно, вызвали ассенизаторов. Говорят, давно надеются только на свои силы. Уже несколько лет пишут в районный акимат, но чиновники только обещают.

Жомарт Нураханов:

– С самой Ташкентской идет Алгабас, оттуда дети идут сюда. Это какая грязь. Это боль каждого родителя. Ездил в акимат, говорили по поводу освещения, дороги. Говорил аким, так красиво, тому: "Запиши, запиши», так и осталось в записи.

Ехать далеко в этот раз мамам и папам не пришлось. Представители акимата решили сами оценить масштаб затопления. Проблеме ужаснулись и вновь пообещали все решить.

Абилахат Жапак, председатель Комитета местного самоуправления аппарата акима Алатауского района:

– Чтобы вода не скапливалась, мы поднимем уровень дороги. На следующей неделе подсыплем щебень и установим временный сливной колодец. Дорогу будут делать после канализации. Примерно в конце следующего года.

Когда именно близ школы появится новый асфальт, точно неясно. Пока он есть только в сметах чиновников. По плану работы должны начаться в конце 2020-го. И то если в бюджете найдут деньги.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!