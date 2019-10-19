"Приставал и оскорблял". Женщину подозревают в убийстве в Алматинской области

Она помещена под стражу.

В совершении особо тяжкого преступления подозревается 59-летняя жительница Зыряновска Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДП Алматинской области.

Факт убийства зарегистрирован в Жамбылском районе, где в ночь на 19 октября в одном крестьянских хозяйств, расположенного в 10 км от села Мынбаево обнаружили труп мужчины с ножевым ранением в сердце. Потерпевший оказался 46-летним жителем соседнего Илийского района, работавшим в этом же хозяйстве пастухом.

Прибывшая по вызову оперативно-следственная группа Жамбылской районной полиции задержала на месте происшествия 59-летнюю женщину, подозреваемую в совершении преступления. Установлено, что женщина приехала на заработки из Восточно-Казахстанской области и работала на ферме поварихой. По ее показаниям потерпевший часто приставал к ней и оскорблял. И в итоге очередная ссора, возникшая во время празднования ее день рождения, завершилась убийством.





- По факту убийства с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное расследование, предусмотренное статьей 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ставший орудием преступления кухонный нож обнаружен на месте происшествия, изъят и приобщен к материалам расследования в качестве вещественных доказательств. Подозреваемая помещена под стражу, - проинформировали в областной полиции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!