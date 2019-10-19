"Кайрат" и "Аят" в группах смерти, или Лига чемпионов снова в Алматы

К сожалению для наших команд, слепой жребий отправил их в так называемые "группы смерти".

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка Элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2019/20 по футзалу, в которой два казахстанских клуба - алматинский "Кайрат" и рудненский "Аят", узнали своих соперников, передает Zakon.kz.

К сожалению для наших команд, слепой жребий отправил их в так называемые "группы смерти".

Алматинский футзальный "Кайрат" попал в группу С. Соперниками команды Кака станут португальская "Бенфика", итальянский "Песаро" и "Мурсия" из Испании.

Это настоящая группа смерти, поскольку все команды примерно одинакового высокого уровня, итальянские, испанские, казахстанские и португальские команды наряду с российскими считаются грандами европейского футзала. А пропуск в финал четырех получит лишь победитель группы. Нас ожидает весьма захватывающие матчи, победителя в которых предсказать заранее не возможно. Радует, что УЕФА доверил провести игры этой интереснейшей группы городу Алматы.

Фактор домашней арены будет играть в пользу "Кайрата", 12-тысячный стадион будет болеть за свой клуб, но выйти из этой группы алматинскому клубу будет очень непросто.

Дело в том, что с "Мурсией" "Кайрат" уже играл недавно в Основном раунде Лиги чемпионов этого сезона, и в упорной борьбе уступил со счетом 2:3. Более того, в другой игре Основного раунда "Кайрат" был сенсационно унижен российским "КПРФ" (поражение алматинцев со счетом 0:3). Кайратовцы никак не могут прийти в себя после того, как в межсезонье клуб покинули многолетний капитан казахстанец Динмухамед Сулейменов и один из главных бомбардиров Серик Жаманкулов.

Еще одной группой смерти в Элитном раунде футзальной Лиги чемпионов-2019/20 будет квартет В. Здесь единственную путевку в финал четырех разыграют действующий победитель турнира португальский "Спортинг", российская "Тюмень", казахстанский "Аят" и "Ново время" (Хорватия). Матчи этого квартета пройдут в России.

Рудненский клуб в этом сезоне уже имел "счастье" сыграть с "Тюменью" в Основном раунде и, к сожалению, потерпел разгромное поражение. Ожидается, что основная борьба за победу развернется между российским и португальским клубом, на стороне "Тюмени" фактор домашней арены, но казахстанский клуб, если грамотно проведет работу над ошибками, может потрепать нервишки грандам.

Понятно, что в Элитном раунде слабых команд не бывает, но при всем уважении к клубам из Словении, Боснии и Герцеговины и Бельгии, российский "КПРФ" на три головы сильнее и скорее всего без труда выйдет из группы А, игры которой, кстати, пройдут в России, в финал четырех. Аналогичную легкую прогулку получила испанская "Барселона", которая в группе D на одном лишь классе, не напрягаясь, способна пройти команды из Украины, Чехии и Беларуси (игры группы пройдут в Беларуси).

Матчи Элитного раунда пройдут в период с 19 по 24 ноября.

Альберт Ахметов

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