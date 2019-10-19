Митинг против бытового насилия прошел в Нур-Султане

В мероприятии приняли участие руководители общественных организаций, известные общественные деятели и неравнодушные граждане.

Сегодня в Нур-Султане гражданские активисты провели санкционированный митинг против бытового насилия. Мирный митинг прошел в парке "Жеруйык" с участием около 250 человек. Об этом в Facebook сообщила Анара Битебаева, передает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие руководители общественных организаций, известные общественные деятели и неравнодушные граждане.

По словам организаторов, цель мирного митинга привлечение внимания общества к вопросам важности воспитания и сохранения семейных ценностей, традиции уважительного отношения друг к другу, включая права женщин и детей.

Председатель общественного объединения "Ардагер" Баян Ахметжанова призвала казахстанцев объединиться против насилия, так чтобы женщины, старики и дети чувствовали себя в нашей стране в безопасности.

- Нас всех сегодня на этой площадке собрал вопиющий случай, который произошел в нашем городе. Постарадала женщина: и морально и физически. 6 октября в ходе семейного конфликта, мужчина вывез жену на пустырь в безлюдное место, облил бензином и поджег. В настоящее время пострадавшая женщина находится между жизнью и смертью. Многие женщины не знают, куда обращаться в случае бытового насилия. Если есть факт бытового насилия, в первую очередь все же стоит обратиться в полицию, или в общественные организации. Их у нас в городе предостаточно. Если вам будут необходимы контакты данных организаций, мы готовы их предоставить, - сообщила Ахметжанова.

Заместитель председателя ОО "Союз ветеранов и войны в Афганистане" Миранбек Тулекбаев отметил, что подвергая насилию кого-то в своих семьях, мы ставим под сомнение будущее своего молодого поколения.

- Насилие в семье это прямой путь к развалу, деградации общества! Вы же сами знаете, что каждая семья это маленький социум, и то, что происходит там, неизбежно отражается в самом обществе, - подчеркнул ветеран афганской войны.

Председатель общественного объединения "Союз Чернобыль Нур-Султана" Куандык Омарбаев обратил внимание участников на повышение роли отца в обществе.

- Мужчина глава семьи – пример для подражания, в частности для своих детей. К сожалению, настоящее время этот процесс пошел в обратную сторону. Мужчины не показывают всех тех своих качеств, какими изначально они наделены. Поэтому обращаемся ко всем мужчинам – семья - это Жанұя. Жанұя – это гнездо, где должна главенствовать любовь и уважение к друг другу. Мужчина – защитник. Хочется, чтобы во всех семьях женщины были любимы и уважаемы. А тот, который поднимает руку на женщину, он не мужчина! Мужчина должен быть сильным и благородными, - сказал Омарбаев.

Юрист Айгерим Калдыгулова предложила правовую и консультационную помощь женщинам, пострадавшим от бытового насилия.

Вместе с тем по ее словам, многие мужчины после расторжения брака продолжают работать, но скрывают свои доходы, чтобы не платить алименты. Она призвала всех женщин быть юридически грамотными и добиваться уплаты алиментов, а также уметь защищать свои права.

Вопросы воспитания в семье, семейных ценностей и традиций подняла перед участниками митинга руководитель ОО "BALAUSA CLUB" Килара Алданыш.

- Я многодетная мама, воспитываю четверых детей. Мне больно видит, как теряются семейные ценности и традиции. Мы несем ответственность за воспитание детей. От этого зависит будущее нашей страны. Если дети не видят насилия в семье, то этого не будет в их будущих семьях. Как говорится в пословице, "что посеешь, то и пожнешь", - отметила Килара Алданыш.

В ходе митинга также выступили директор ОФ "Реабилитационных технологий и концепций" Орынбасар Кулжабаева, правозащитник Каби Рустам и другие участники митинга.

Участники митинга призвали жителей Казахстана к сохранению семейных ценностей и требовали обеспечить объективного расследования по всем фактам насилия в отношении женщин, стариков и детей. Все выступавшие выразили мнение, что бытовое насилие недопустимо в нашем обществе и сейчас всем казахстанцам важно объединиться против насилия в любых его проявлениях.

Ранее в социальных сетях жительница столицы Анар Битебаева на своей странице сообщила, что получила разрешение от столичного акимата на проведение мирного митинга 19 октября 2019 года с 10.00-11.30 в северо-западной части парка "Жеруйык".

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