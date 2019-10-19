Казахстанка пожаловалась на беспредел в аэропорту Сеула

Казахстанцам можно находиться в Республике Корея без визы всего 30 суток.

Женщина купила билет и забронировала гостиницу через столичную компанию, прилетела в Сеул. Но увидеть достопримечательности города так и не смогла. Во въезде пограничники отказали. Об этом сообщает Первый канал "Евразия", передает Zakon.kz.

Мария Абилова решила пройти курс лечения от аллергии в Южной Корее. Знакомые расхвалили целебные свойства Желтого моря. В интернете нашла, как ей показалось, нужную компанию. За 400 тысяч тенге ей оформили билет в Сеул, забронировали место на обратный рейс, гостиницу. Но у нашей соотечественницы возникли проблемы на таможне.

- Когда задали на таможне пограничники вопрос: с какой целью вы приехали, я им объясняю. Они все смеются. "А у вас есть обратный билет?". Показываю, смеются. Нас в подвал какой-то повели, спустились в подвал, там начали вещи, полностью нас проверять, - рассказала Мария Абилова.

Условия в так называемом подвале, по словам Марии, были ужасными. В тесном помещении разместили около 70 наших земляков. Купить продукты пограничники не позволяли. В кошельке были только тенге, приобрести обратный авиабилет в Казахстан она не смогла.

- Мы все пытались связаться с посольством, начали на камеры снимать, в ответ разбили телефон корейцы. Они нас за людей не считают, за линию один шаг сделаешь, нашу одну казахстанку с Алматы так толкнули, что она головой ударилась об косяк, - рассказала Абилова.

Через два дня пребывания в аэропорту женщина чудом дозвонилась до дочери, которая купила обратный билет. Компания, отправившая женщину в страну Утренней свежести, занимается трудоустройством за рубежом. Обещают высокооплачиваемую работу на корейских заводах или полях. По словам ее руководителя Аслана Одилжанова, своим клиентам они не дают гарантий на въезд в страну. А перед вылетом проводят подробный инструктаж: как себя вести и сколько денег в долларах при себе иметь на случай, если развернут на таможне.

- Мы в договоре указали, что если клиент не проходит границу, деньги не возвращаются - это первый момент. Второй момент – мы обратно билеты не покупаем, билет клиент, во всяком случае, покупает за свой счет, - сообщил руководитель компании по трудоустройству за границей Аслан Одилжанов.

В аэропорту Инчхон для депортируемых или тех, у кого возникли проблемы на таможне, по словам казахстанских дипломатов, есть зал ожидания без окон, но никак не подвал. И добавили, что миграционные службы могут не впустить наших граждан в страну, если заподозрят в попытке нелегально трудоустроиться.

- Бывали случаи обмана, что группа молодых ребят в форме Национальной сборной пыталась заехать на территорию Кореи, пытаясь объяснить тем, что они едут на соревнования. Гражданин должен приобрести обратный билет за свой счет. Если у него нет денег, ему надо связаться с родными, которые бы ему приобрели обратный билет, - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Чтобы не попасть в сложную ситуацию в чужой стране, дипломаты советуют перед выездом куда бы то ни было, изучить законы и правила пребывания в этой стране. Но если по прилету проблема на въезде все же возникла, нужно сразу же обратиться в компанию, организовавшую вашу поездку и проверить, правильно ли были оформлены документы. А еще при первой же возможности, обращаться в консульство.

Казахстанцам можно находиться в Республике Корея без визы всего 30 суток. На тех, кто планирует учиться, работать или жить в этой стране, это правило не распространяется. В последние годы все больше наших земляков покидают родину и едут в эту страну в поисках лучшей жизни. По официальным данным, в Корее нелегально находятся более 10 тысяч казахстанцев. Чтобы позволить себе поездку мечты, наша героиня продала автомобиль. Теперь хочет, чтобы моральный и материальный ущерб ей возместила компания, отправившая ее за рубеж. Мария уже подала заявление в полицию.

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