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В Чили после повышения цены на проезд начались массовые беспорядки

Впервые со времен Пиночета в стране введено чрезвычайное положение.

Фото : fakty.ua19 октября 2019, 17:54

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице страны Сантьяго из-за массовых беспорядков после повышения стоимости проезда в метро, сообщает РИА Новости.

Видео заявления опубликовано в его Twitter.

- В последние дни мы стали свидетелями жестоких и неоднократных нападений на объекты метро и имущество, покушений на безопасность граждан. Они мешают свободе передвижения и значительно нарушили общественный порядок. Используя полномочия, предоставленные мне Конституцией и законом, я ввел чрезвычайное положение для провинций Сантьяго и Чакабуко и коммун Пуэнте-Альто и Сан-Бернардо, - заявил Пиньера.

Президент также заявил, что соберет рабочую группу для обсуждения цен на билеты, рост которых вызвал протесты в стране.

За последние сутки протестующие сожгли несколько станций метро и офисных зданий. В ходе беспорядков недовольные подорожанием транспорта граждане также жгли автобусы и баррикады, атаковали стражей правопорядка. Управление метрополитена Сантьяго объявило о приостановке работы столичной подземки в субботу и воскресенье.


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