Необычный протест устроили мексиканские футболисты

Игрокам "Веракруса" уже полгода не платят зарплату.

Футболисты мексиканского клуба "Веракрус" необычным образом выразили свой протест против долгов по зарплате перед ними со стороны руководства. В очередном матче чемпионата Мексики игроки... просто встали на поле, как не живые, передает Zakon.kz.

Игрокам "Веракруса" уже полгода не платят зарплату, поэтому терять им, собственно, нечего. Поэтому футболисты решили в первые минуты матча с "Тигрес" ничего не предпринимать. Интересно, что в "Тигрес" знали о планируемой игроками "Веракруса" акции, и первую минуту ее поддержали. Но потом вдруг начали играть и забили два гола, пока игроки "Веракруса" продолжали свою стоячую акцию.

Как объяснил ESPN полузащитник "Тигрес" Гуидо Писарро, изначально они были предупреждены о том, что протест игроков "Веракурса" будет длиться одну минуту, но прямо перед матчем капитан "Веракруса" попросил о нескольких минутах, на что футболисты "Тигрес" были не готовы и спустя минуту начали в одностороннем порядке играть.

Increíbles acontecimientos en Veracruz, los Jugadores protestaban por su falta de salario y mientras tanto Tigres metió 2 goles ???? pic.twitter.com/vImVRKmGpb — DG (@DepGbal) October 19, 2019

К слову, "Веракрус" не побеждает в чемпионате Мексики уже 40 матчей подряд. В последний раз команда добыла победу в августе 2018-го.

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