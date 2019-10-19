Карагандинские спасатели наградили двух братьев, спасших тонувшего подростка

Отдых на воде едва не закончился трагедией.

В преддверии Дня спасателя в ДЧС Карагандинской области братья Абсадировы Канат и Даулет награждены медалью "За спасение утопающих". Высокую награду мужчины получили за проявленное мужество при спасении жизни ребенка на воде в городе Каражал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал eKaraganda.

14 июля 2019 года группа подростков из города Каражал приехала купаться на речку ниже водохранилища "Клыч". Спустя какое-то время, один из ребят стал тонуть, остальные громко звали на помощь.

На крики детей прибежали отдыхающие, в том числе два брата - Канат и Даулет Абсадировы, которые немедленно приступили к поискам ребенка. Примерно в шести метрах от берега на глубине двух метров мальчик был найден и вытащен на берег. Ребенок был без сознания и уже не дышал.

Братья Абсадировы оказали первую помощь, поочередно делая искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, они сумели вернуть мальчика к жизни. Ребенок начал дышать, и был доставлен скорой в городскую больницу.

Своевременно и грамотно оказанная первая помощь, сохранили жизнь подростка.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!