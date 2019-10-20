Гигантского паразита извлекли медики Шымкента из беременной

При ультразвуковом обследовании выяснилось, что в правой части ее печени благополучно растет 19-сантиметровая киста эхинококка.

Врачи Шымкента извлекли из беременной кучу паразитов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на vera.kz.

В пресс-службе управления здравоохранения города эту операцию называли уникальной. Раньше врачам шымкентской городской клинической больницы N1 не приходилось одновременно оперировать и принимать роды.

К ним привезли 41-летнюю женщину на 36 недели беременности, которая вынашивала не только малыша, но и гигантского паразита. При ультразвуковом обследовании выяснилось, что в правой части ее печени благополучно растет 19-сантиметровая киста эхинококка.

Вопрос уже стоял о спасении женщины, а потому на консилиуме врачей было решено экстренно удалить паразита. Вот только во время операции у пациентки начались роды. Спустя некоторое время на свет появился мальчик весом 5 кг.

Врачам удалось спасти жизнь и матери, и новорожденного богатыря. Сейчас они все еще под медицинским контролем.

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