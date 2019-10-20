Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Гигантского паразита извлекли медики Шымкента из беременной

При ультразвуковом обследовании выяснилось, что в правой части ее печени благополучно растет 19-сантиметровая киста эхинококка.

Фото : vera.kz20 октября 2019, 01:33

Врачи Шымкента извлекли из беременной кучу паразитов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на vera.kz.

В пресс-службе управления здравоохранения города эту операцию называли уникальной. Раньше врачам шымкентской городской клинической больницы N1 не приходилось одновременно оперировать и принимать роды.

К ним привезли 41-летнюю женщину на 36 недели беременности, которая вынашивала не только малыша, но и гигантского паразита. При ультразвуковом обследовании выяснилось, что в правой части ее печени благополучно растет 19-сантиметровая киста эхинококка.

Вопрос уже стоял о спасении женщины, а потому на консилиуме врачей было решено экстренно удалить паразита. Вот только во время операции у пациентки начались роды. Спустя некоторое время на свет появился мальчик весом 5 кг.

Врачам удалось спасти жизнь и матери, и новорожденного богатыря. Сейчас они все еще под медицинским контролем.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты