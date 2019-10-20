Девушка "интеллигентной наружности" справила нужду в лифте в Нур-Султане
Инцидент произошел в субботу, 19 октября, в 9 утра.
Фото : Pixabay20 октября 2019, 06:22
В жилом комплексе "Мунар" камеры наблюдения запечатлели момент, на котором девушка справляет нужду в лифте. Видео появилось в паблике Instagram "eto_astana_detka", передает Zakon.kz.
Инцидент произошел в субботу, 19 октября, в 9 утра.
- Куда мы катимся? Полное деградация людей, - возмущался председатель КСК.
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