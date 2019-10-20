Два пенсионера погибли при пожаре в своем доме
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.
Фото : Pixabay20 октября 2019, 11:49
20 октября в 00:31 в селе Владимировка Костанайской области произошел пожар в частном жилом доме на площади 60 кв.м, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС области.
Пожар локализован в 04:51, ликвидирован в 09:14. На месте пожара обнаружены обгоревшие тела хозяев дома пенсионного возраста 1952 г.р. и 1954 г.р. Тела были направлены на СМЭ.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.
Выезжали: ДЧС (семь сотрудника и две единицы техники), СОГ (пять сотрудников и единица техники).
ДЧС Костанайской области призывает граждан своевременно проверять электропроводку и печное отопление.
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