Два пенсионера погибли при пожаре в своем доме

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

20 октября в 00:31 в селе Владимировка Костанайской области произошел пожар в частном жилом доме на площади 60 кв.м, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС области.

Пожар локализован в 04:51, ликвидирован в 09:14. На месте пожара обнаружены обгоревшие тела хозяев дома пенсионного возраста 1952 г.р. и 1954 г.р. Тела были направлены на СМЭ.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

Выезжали: ДЧС (семь сотрудника и две единицы техники), СОГ (пять сотрудников и единица техники).

ДЧС Костанайской области призывает граждан своевременно проверять электропроводку и печное отопление.

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