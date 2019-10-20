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Два пенсионера погибли при пожаре в своем доме

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

Фото : Pixabay20 октября 2019, 11:49

20 октября в 00:31 в селе Владимировка Костанайской области произошел пожар в частном жилом доме на площади 60 кв.м, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС области.

Пожар локализован в 04:51, ликвидирован в 09:14. На месте пожара обнаружены обгоревшие тела хозяев дома пенсионного возраста 1952 г.р. и 1954 г.р. Тела были направлены на СМЭ.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

Выезжали: ДЧС (семь сотрудника и две единицы техники), СОГ (пять сотрудников и единица техники).

ДЧС Костанайской области призывает граждан своевременно проверять электропроводку и печное отопление.


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