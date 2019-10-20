15-летнего подростка сбили на трассе близ Алматы

Подросток находился на неосвещенном участке дороги.

Смертельное ДТП произошло на трассе "Западная Европа - Западный Китай" близ Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам очевидцев, трое подростков стояли на мосту и смотрели на проезжающий снизу поезд. В какой-то момент двое из них обернулись, не заметив приятеля. Он был на проезжей части на неосвещенном участке. В этот момент по трассе ехал водитель Toyota Camry, который не успел среагировать вовремя на внезапно появившегося пешехода.

Водитель резко затормозил, вырулил влево, но избежать столкновения не удалось. Парень ударился головой о лобовое стекло. От полученных травм он скончался на месте.

После ДТП водитель выставил аварийный знак. Однако другие участники движения не заметили знак и снесли.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.

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